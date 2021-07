Auf dem Ausbildungsmarkt sah es lange so aus, als folge auf das schlechte Jahr 2020 ein noch schlechteres 2021. Noch mehr junge Leute drohten ohne Perspektive dazustehen. Doch je näher der Beginn des neuen Ausbildungsjahrs am 1. August oder am 1. September rückt, desto mehr hellen sich die dunklen...