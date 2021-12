Mitten in die schwer angeschlagene Beziehung zu Russland platzt mit dem Urteil im Berliner Tiergartenmord-Prozess ein neuer Tiefschlag. Der 56-jährige Russe Vadim K. wurde am Mittwoch vom Berliner Kammergericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Was den Mord so brisant macht: Der Täter handelte nach...