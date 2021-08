Alexei Nawalny versucht es immer wieder mit Humor. „Ihr könnt mich Doc Brown nennen“, schrieb der 45-Jährige zuletzt bei Instagram. Denn so wie der Doktor in dem Film „Zurück in die Zukunft“ sei nun offenbar auch er, Nawalny, im Besitz einer Zeitmaschine. Anders könne er sich die neueste...