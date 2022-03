Man möchte nicht in seiner Haut stecken. Zu groß erscheint die Übermacht seines politischen Kontrahenten. Doch Péter Márki-Zay, der Bürgermeister des 50 000-Einwohner-Städtchens Hódmezövásarhely, will es wissen. Am 3. April fordert der Kandidat des ungarischen Oppositionsbündnisses aus ...