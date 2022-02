Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist weiter eskaliert. Am Abend des 21. Februar wurden die Separatistengebiete Donezk und Luhansk von Russland als unabhängige Staaten anerkannt. In einer schockierenden Rede hat Russlands Präsident Wladimir Putin im Anschluss der Ukraine abgesprochen, ein eigener Staat zu sein und bekräftigte seine Ansicht, dass Ukrainer und Russen ein Volk seien.

Diesen Liveticker aktualisieren wir fortwährend mit allen wichtigen Infos zum Krieg in der Ukraine.

Das Wichtigste in Kürze:

Putin ordnet die Entsendung von Truppen nach Donezk und Luhansk an

In sozialen Medien war zu sehen, wie russische Truppen in die Ostukraine einmarschierten

Zuvor hatte Russland die Unabhängigkeit der Separatistengebiete anerkannt

Der UN-Sicherheitsrat kam in der Nacht zum Dienstag zusammen. Bei der Sitzung kündigte die Ukraine den Widerstand an.

Westliche Staaten, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland, kündigten Sanktionen gegen Russland an

Lawrow laut Kreml weiterhin offen für Gespräche mit Blinken

22.02.2022, 07.31 Uhr

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist nach Kreml-Angaben weiterhin zu Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken über die Ukraine-Krise bereit. "Selbst in den schwierigsten Momenten sagen wir: Wir sind zu Verhandlungen bereit", erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Youtube. Lawrow und Blinken sollten ursprünglich am Donnerstag in Genf persönlich zu einem Gespräch zusammenkommen.

EU-Ratspräsident Michel: Volle Solidarität mit der Ukraine

22.02.2022, 07.08 Uhr

EU-Ratspräsident Charles Michel hat in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die „volle Solidarität“ der EU mit der Ukraine bekräftigt. „Die EU steht fest an Ihrer Seite und unterstützt uneingeschränkt die territoriale Integrität der Ukraine“, schrieb Michel am Dienstag bei Twitter. Russlands Vorstoß sei ein Angriff auf internationales Recht und die auf Regeln basierende internationale Ordnung.

UN-Sicherheitsrat: USA fürchten weitere Invasion - Russland droht

22.02.2022, 06.59 Uhr

Nach der beispiellosen Eskalation im Ukraine-Konflikt haben eine Reihe von Ländern vor dem UN-Sicherheitsrat mit Konsequenzen gegen Russland gedroht. Keines der Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums verteidigte derweil Moskaus Entsendungsbefehl von Truppen in das Nachbarland bei einer hitzigen Dringlichkeitssitzung in New York am Montagabend (Ortszeit). Die USA sehen die Handlungen als ersten Schritt zu einem vollständigen Einmarsch. Russland gab unterdessen der Ukraine die Schuld und drohte mit „äußerst gefährlichen Folgen“. Moskaus Partner China hielt sich auffallend zurück.

Russische Truppen in der Ostukraine

22.02.2022, 06.30 Uhr

In sozialen Medien wurde vielfach ein Video geteilt, in dem zu sehen war, wie russische Truppen in die Ukraine eindringen.

Footage obtained tonight by Le Figaro of #Russia tanks headed in direction of Donetsk #Ukraine following Putin’s order to send ‘peacekeeping’ forces.



1:59 am there: pic.twitter.com/UoKHeAj75d — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 21, 2022

UN-Sicherheitsrat: Ukraine kündigt Widerstand an

Update: 22.02.2022, 06.20 Uhr

Angesichts eines möglichen Krieges mit Russland hat die Ukraine vor den Vereinten Nationen den Widerstand beschworen. „Wir werden standfest sein. Wir befinden uns auf unserem Grund und Boden. Wir haben vor nichts und niemandem Angst. Wir schulden niemandem etwas und wir geben niemandem etwas“, sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Montagabend (Ortszeit). Es sei „nicht Februar 2014. Es ist Februar 2022“, meinte er in Anspielung an die Annektierung der Krim durch Russland.

Auch Boris Johnson kündigt Sanktionen an

Update: 22.02.2022, 0.50 Uhr

Auch der britische Premierminister Boris Johnson will am Dienstag Sanktionen verkünden. Ein Sprecher seines Büros erklärte, dass Johnson am frühen Dienstagmorgen eine Krisensitzung des Kabinetts leiten werde, auf der ein "bedeutendes Sanktionspaket beschlossen" werden solle, das "sofort" umgesetzt werden soll. Gegen wen diese Sanktionen explizit verhängt werden sollen, teilte der Sprecher nicht mit.

Macron fordert „gezielte europäische Sanktionen“

Update: 22.02.2022, 0.20 Uhr

Der französische Präsident Emmanuel hat "gezielte europäische Sanktionen" gegen Russland gefordert. Er hatte am Abend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise telefoniert.

USA wollen am Dienstag neue Maßnahmen gegen Russland ankündigen

Update: 22.2.2022, 0.16 Uhr

Die US-Regierung will nach der dramatischen Eskalation im Ukraine-Konflikt an diesem Dienstag neue Maßnahmen gegen Russland ankündigen. „Wir werden morgen weitere Maßnahmen ergreifen, um Russland für diese eindeutige Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine (...) zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses am Montagnachmittag (Ortszeit). Es werde sich wahrscheinlich um Sanktionen handeln. US-Präsident Joe Biden habe weiterhin nicht die Absicht, amerikanische Streitkräfte in die Ukraine zu schicken.

UN-Sicherheitsrat soll kurzfristig zusammenkommen

Update: 22.2.2022, 0.14 Uhr

Nach der Anerkennung der beiden ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk durch Russland als unabhängige Staaten soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Eskalation in dem Konflikt beschäftigen. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Albanien, Norwegen und Irland beantragten am Montag eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums wohl noch für denselben Abend, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr.

Putin schickt Truppen in die Ukraine

Update: 21.2.2022, 22.48 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef am Montag in Moskau unterzeichnet hat.

EU und USA reagieren mit Sanktionen

Update: 21.2.2022, 21.30 Uhr

Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel.

Auch die US-Regierung wird mit Sanktionen reagieren. US-Präsident Joe Biden werde in Kürze eine entsprechende Anordnung erlassen, teilt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, mit. Die Maßnahmen träfen unter anderem Investitionen oder Handel von US-Personen mit Blick auf Donezk und Luhansk.

Putin stellt Ukraine als Staat infrage, warnt vor atomarer Bedrohung

Update: 21.2.2022, 21:25 Uhr

Putin hat in einer Fernsehansprache die Staatlichkeit der Ukraine komplett infrage gestellt. Er bezeichnete die Ukraine als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. Die Denkmäler Lenins seien dort zerstört worden als Zeichen der „Dekommunisierung“, sagte Putin mit Blick auf die Abschaffung der Überreste des Kommunismus. „Wir sind bereit, der Ukraine zu zeigen, was eine echte Dekommunisierung ist.“

Die Ukraine habe nie eine „echte Staatlichkeit“ gehabt, sondern vielmehr Modelle kopiert. Dort hätten heute Radikale und Nationalisten das Sagen - unter den Kuratoren des Westens, die das Land in die Sackgasse geführt hätten. Korruption und Machtkämpfe von Oligarchen würden verhindern, dass es den Menschen in der Ex-Sowjetrepublik besser gehe, so Putins Ansicht.

Weiterhin warnte er davor, dass in der Ukraine Atomwaffen hergestellt werden könnten. „Wir wissen, dass es bereits Berichte gab, die Ukraine wolle ihre eigenen Atomwaffen herstellen. Das ist keine leere Prahlerei“, so Putin. „Die Ukraine verfügt tatsächlich immer noch über sowjetische Nukleartechnologien und Trägersysteme für solche Waffen.“ Der Kremlchef warf zudem der Nato vor, mit einer „unverschämten Aneigung“ der Ukraine begonnen zu haben. Der Westen wolle die Ukraine als „Theater möglicher Kampfhandlungen“ erschließen, behauptete Putin.

Der NATO warf der Kremlchef eine jahrelange Täuschung Moskaus vor. Russland sei zu Sowjetzeiten bei der Wiedervereinigung Deutschlands versprochen worden, dass die Nato sich kein bisschen nach Osten ausdehne, sagte der Kremlchef. „Sie haben uns betrogen“, sagte Putin und warf dem westlichen Bündnis vor, bereits fünf Wellen der Ausdehnung nach Osten durchgezogen zu haben - und Russland wie einen Feind zu behandeln. Zudem sprach der russische Präsident trotz fehlender Beweise von einem Massenverbrechen am russischstämmigen Volk in der Ostukraine. „Die sogenannte zivilisierte Welt zieht es vor, den von Kiew begangenen Genozid im Donbass zu ignorieren“, sagte Putin in Moskau. Vier Millionen Menschen seien betroffen.

Der Präsident machte seine Ankündigung wahr und unterzeichnete am Abend nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret, um die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige „Volksrepubliken“ anzuerkennen.

Zugleich betonte er, dass Russland weiter bereit sei zum Dialog mit dem Westen - mit der Nato und den USA. Voraussetzung sei ein Ende der Osterweiterung, ein Verzicht auf die Stationierung von Raketenabwehrsystemen und ein Rückzug der Nato auf die Positionen von 1997.

Putin will Volksrepubliken anerkennen, kündigt Fernsehansprache an

Update: 21.2.2022, 19:48 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz über seine Pläne zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk informiert. Das teilt der Kreml mit. Putin habe demnach vor, einen solchen Erlass zu unterzeichnen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei über die Pläne informiert worden. Beide hätten enttäuscht reagiert, teilte die Präsidialverwaltung in Moskau mit. Der Kreml kündigte eine Fernsehansprache Putins noch für den Abend an.

Russland erklärt Minsker Abkommen für gescheitert

21.2.2022, 17.00 Uhr

Er wolle die Entscheidung über die Anerkennung noch am Montag fällen, sagte Putin nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats, die live im Staatsfernsehen gezeigt wurde. Alle Beteiligten, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, sprachen sich für die Anerkennung der Regionen aus. Die prorussischen Separatistenführer in Luhansk und Donezk hatten Putin zuvor um Beistand im Kampf gegen die ukrainischen Regierungstruppen gebeten.

Putin hatte zuvor erklärt, er sehe keine Chancen mehr für eine Umsetzung der Minsker Abkommen zur Befriedung der Ostukraine. "Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es keine Aussichten" für die Abkommen gibt, sagte Putin am Montag bei einem Treffen des nationalen Sicherheitsrats in Moskau. In den von Deutschland und Frankreich 2014 und 2015 vermittelten Minsker Abkommen hatten sich die Konfliktparteien in der Ostukraine zu mehreren Schritten verpflichtet, um eine Friedenslösung in dem Konflikt zu erreichen.