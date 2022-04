Es ist eine harte Zurückweisung: Die Ukraine hat einen geplanten Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew abgelehnt. „Ich war dazu bereit, aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht“, sagte Steinmeier am Rande eines Besuchs in War...