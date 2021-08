Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl in Deutschland und die SPD ist in Umfragen im Stimmungshoch

Kanzleramt ist völlig offen. Umfragen sahen die SPD zuletzt im Aufwärts- und die Union im Abwärtstrend. Unionskanzlerkandidat Laschet (CDU) steht deswegen unter Druck. Am Sonntag, 29.08.21, tritt er gemeinsam mit seinen Rivalen von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, bei einem Das Rennen umsist völlig offen.sahen diezuletzt im Aufwärts- und dieim Abwärtstrend. Unionskanzlerkandidat Laschet () steht deswegen unter Druck. Am Sonntag, 29.08.21, tritt er gemeinsam mit seinen Rivalen von SPD und, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, bei einem ersten TV-Triell an.



TV-Triell heute: SPD laut Umfrage „Sonntagstrend“ vor der CDU

Vier Wochen vor der Bundestagswahl sieht eine weitere Umfrage die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz als stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten gewinnen im „Sonntagstrend“ für die „Bild am Sonntag“ im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte - mit 24 Prozent liegen sie nun deutlich vor der Union, für die das Meinungsforschungsinstitut Insa der Zeitung zufolge den niedrigsten Wert jemals gemessen hat.

CSU-Chef Markus Söder warnte die Union eindringlich vor einem Machtverlust nach der Wahl am 26. September. „Wir müssen alles tun, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Noch nie war die Gefahr so groß, dass ein Linksbündnis die Macht übernimmt.“ Es komme inzwischen darauf an, dass die Union überhaupt noch vor SPD und Grünen liege.

"Sonntagsfrage - Wenn heute Bundestagswahl wäre...": Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die SPD und die Union bei 22 Prozent gleichauf. Andere Umfragen sehen die Sozialdemokraten und ihren Kandidaten Olaf Scholz vorne.

Angesichts der anhaltend schlechten Umfragewerte für die Union mehren sich zudem die Forderungen an Kanzlerkandidat Armin Laschet, doch noch ein Kompetenzteam aufzustellen, um mit frischen Gesichtern im Bundestagswahlkampf zu punkten. Er erwarte, dass Laschet in den letzten vier Wochen mit einem Regierungsteam um Unterstützung werbe und damit deutlich mache, wer für welche Themen in der Union steht, sagte das Bundesvorstandsmitglied Christian Baldauf dem Tagesspiegel. „Das würde unsere Siegeschancen erhöhen“, betonte Baldauf, der auch Fraktionschef der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag ist.

TV-Triell: Kanzlerkandidaten der Bundestagswahl live im TV und Stream

Zuvor ist es am heutigen Sonntag das erste Mal soweit: Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock treten gemeinsam in einem sogenannten „Triell“ live im TV vor der Bundestagswahl 2021 auf. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat den anstehenden Fernsehrunden der Spitzenkandidaten eine zentrale Bedeutung für die Bundestagswahl beigemessen, berichtet die Deutsche Presseagentur „Sie werden bei dieser Wahl den Ausschlag geben“, sagte Dobrindt dem „Donaukurier“. „Jeder kann dort den direkten Vergleich der Kandidaten sehen. Ich gehe davon aus, dass Armin Laschet diese Chance nutzt und deutlich macht, dass er der richtige Bundeskanzler für Deutschland ist.“

Uhrzeit, Datum und Sender: Hier läuft die TV-Übertragung der Kanzler-Trielle am 29.08.21

Das erste TV-Triell heute, am Sonntag, 29.08.2021, wird live auf den Sendern RTL und ntv übertragen. Um 20.10 Uhr geht es los. CDU-Kandidat Armin Laschet tritt gegen die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock und den SPD-Kandidaten Olaf Scholz an. Pinar Atalay und Peter Kloeppel werden Fragen an das Trio richten, das um das Kanzleramt bei der Bundestagswahl 2021 kämpft. Das wichtigste in Kürze:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: RTL und ntv

RTL und ntv Livestream: ntv-Mediathek

ntv-Mediathek Datum: Sonntag, 29.08.2021

Sonntag, 29.08.2021 Uhrzeit: 20.10 Uhr

20.10 Uhr Moderatoren: Pinar Atalay, Peter Kloeppel

Pinar Atalay und Peter Kloeppel: Das sind die Moderatoren des Kanzler-Triells bei RTL und ntv

Die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin Pinar Atalay

Millionen kennen sie aus dem TV. Pinar Atalay war viele Jahre Moderatorin des ARD-Nachrichtenflaggschiffs „Tagesthemen“. Im Sommer machte RTL bekannt, dass die 43-Jährige zur privaten Senderfamilie wechselt. Das TV-Triell ist ihr erster Aufschlag im RTL-Programm. Atalay bringt eine jahrelange Erfahrung im Interviewen von Spitzenpolitikern mit. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „Ich habe Armin Laschet und Olaf Scholz schon häufig und für verschiedene Formate gesprochen. Frau Baerbock und ich sind tatsächlich noch nie persönlich aufeinander getroffen, das wird im Triell das erste Mal sein.“ Spannend wird sein, wie Atalay mit ihrem Moderationspartner harmonieren wird.

Moderator und RTL-Nachrichtensprecher Peter Kloeppel

Er ist seit Jahrzehnten das Nachrichten-Gesicht von RTL. Der Fernsehjournalist Peter Kloeppel ist Anchorman des Nachrichtenformats „RTL aktuell“, seit 1992 ist er Chefmoderator. Anders als bei Atalay ist das TV-Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten keine Premiere für Kloeppel. Der 62-Jährige hat Erfahrung mit Kanzlerkandidaten-Duellen - ein Beispiel: Er war Teil eines Vierer-Moderatorenteams 2013 beim Duell Merkel gegen Steinbrück. Über das Triell sagte Kloeppel der dpa: „Gerade bei einem "Dreikampf" der Kandidaten müssen wir darauf achten, dass alle drei ausreichend zu Wort kommen und wir die programmatischen und persönlichen Unterschiede zwischen ihnen klar genug herausarbeiten können. Und natürlich wollen wir erreichen, dass Frau Baerbock und die Herren Scholz und Laschet miteinander ins Streit-Gespräch kommen.“ Zugleich sagte er: „Die Fäden wollen und dürfen wir dabei aber nicht aus der Hand geben.“



Die Moderatoren Peter Kloeppel und Pinar Atalay werden das erste Kanzler-Triell vor der Bundestagswahl 2021 heute moderieren.

TV-Triell Themen heute im TV: Worüber wird in der Sendung gesprochen?

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will mit einer Konzentration auf Kernthemen und Attacken auf SPD und Grüne aus dem Umfragetief kommen. Kurz vor dem ersten TV-Schlagabtausch mit seinen Konkurrenten von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, konkretisierte Laschet seine Pläne für mehr Klimaschutz. An diesem Montag will der CDU-Vorsitzende dem Präsidium seiner Partei einen Plan für den Wahlkampfendspurt vorlegen. Der sieht vor, dass Laschet in den kommenden zwei Wochen fünf Kernthemen gemeinsam mit weiteren Köpfen der Partei präsentiert. Vor der Bundestagswahl am 26. September will er mit der CSU ein „100-Tage-Programm“ vorlegen.

TV-Triell am Sonntag bei ntv und RT: Das sind die Schwerpunkte

Pinar Atalay sagte dem Sender ntv, der das erste Triell am Sonntagabend live im TV überträgt: Die schreckliche Lage in Afghanistan werde Thema sein. Und „natürlich auch die Corona-Pandemie.“ Es werde aber nicht allein um die großen Themenblöcke gehen, „sondern wir wollen in der Diskussion zeigen, wo die Unterschiede zwischen den Parteien liegen.“ Die Sendung solle den Menschen helfen bei ihrer Wahlentscheidung, sagte Atalay dem Sender. Der zweite Moderator Peter Kloeppel sagte dem Sender ntv: „Dass wir in Deutschland Probleme haben, ist in den vergangenen 12 bis 24 Monaten, wenn nicht sogar länger schon, offensichtlich geworden.“ Deshalb wolle er die Kanzlerkandidaten aus der Reserve locken: „Alle versprechen jetzt: Mit uns wird es besser. Darauf wollen wir abzielen: Was wird denn besser? Und für wen wird vielleicht auch etwas schlechter?“, sagt er.

ARD und ZDF: Weitere Trielle zur Bundestagswahl live im TV und Stream

ARD und im ZDF folgt am 12. Semptember 2021 die zweite Show mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Start ist um 20.15 Uhr live im Free-TV. Auch in den Mediatheken der Sender TV-Triell am Sonntag, 12.09.21, live zu sehen. Die Moderatorin Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Kollege Oliver Köhr führen durch die Sendung. Auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern wird eines der Trielle mit den drei Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021 übertragen. In derund imfolgt amdie zweite Show mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Start ist umlive im Free-TV. Auch in den Mediatheken der Sender ZDF und ARD ist dasam Sonntag, 12.09.21, live zu sehen. DieMaybrit Illner (ZDF) und ARD-Kollege Oliver Köhr führen durch die Sendung.

Am 23. September, drei Tage vor der Bundestagswahl 2021 in Deutschland, folgt dann noch die Schlussrunde mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin in der ARD und im ZDF. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF).

Drittes TV-Triell der Kanzlerkandidaten bei Prosieben, Sat 1 und Kabeleins

Donnerstag, 19.09.2021, live bei Prosieben, Sat.1 und Kabeleins. Los geht es um 20.15 Uhr. Auch im Online-Stream wird die Show zu sehen sein – in den jeweiligen Mediatheken und auf dem Galileo-Youtube-Kanal. Moderiert wird das letzte Triell vor der Bundestagswahl 2021 von Das dritte Triell der Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet und der Kanzlerkandidatin Baerbock läuft am, live bei. Los geht es um. Auch im Online-Stream wird die Show zu sehen sein – in den jeweiligenund auf dem Galileo-Youtube-Kanal.wird das letzte Triell vor der Bundestagswahl 2021 von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch.

Kanzlerkandidaten-Interviews im TV vor dem ersten Dreikampf

Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock laufen sich bei Auftritten oder in Interviews warm. Der CDU-Chef steht unter besonders großem Druck. Denn Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will die desaströsen Umfragewerte der Union mit einer kämpferischen Schlussphase des Bundestagswahlkampfes drehen. Er werde beim ersten TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten an diesem Sonntagabend sichtbar machen, für was die Union stehe und „wo die Unterschiede sind zu Rot-Grün“, sagte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstag beim Bundesdelegiertentag der Frauen Union der CDU. „Ich bin sicher, wenn wir das jetzt allen unseren Mitgliedern vermitteln, dann haben wir auch die Chance, bei der Bundestagswahl auf Platz eins zu liegen und damit auch die künftige Bundesregierung zu stellen“, sagte Laschet. In den nächsten 30 Tagen müsse über Inhalte und jene Themen geredet werden, die die Union von SPD und Grünen unterscheiden würden. Laschet attackierte SPD und Grüne bei den Themen innere Sicherheit, der Außen- und Sicherheitspolitik, der Arbeitsmarkt-, Frauen- und Sozial- sowie der Klimapolitik.