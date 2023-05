Zu betonen, dass Carsten Stender „die Anforderungen an einen politischen Beamten in Gänze erfüllt“, ist Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sehr wichtig. Die Ernennung Stenders zum Abteilungsleiter habe, so der Minister, nichts damit zu tun, dass es sich um seinen Trauzeugen handelt. © Foto: Axel Heimken / dpa