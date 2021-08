Transfrau Tessa Ganserer will in den Bundestag

Die bayerische Politikerin und Transfrau Tessa Ganserer hat beste Chancen, in den Bundestag einzuziehen. In der Vergangenheit zerbrach sie fast an ihrem falschen Geschlecht, jetzt will sie die Diskriminierung von Transsexuellen beenden. Ein Porträt.