„Lasst die Sau raus!“ forderten am Montag Demonstranten im Schatten des Reichstags in Berlin. Dass damit nicht das Nachtleben in der Hauptstadt gemeint war, konnte man daran erkennen, dass die Teilnehmer Tiermasken trugen – und Schilder in der Hand hielten, auf denen stand, wo wie viele Hühne...