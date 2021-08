Der ehemalige Fußball-Nationaltrainer Rudi Völler sagte in seiner legendären Wutrede vor 18 Jahren den schönen Satz: „Nach jedem Spiel, in dem wir kein Tor geschossen haben, ist dann noch ein tieferer Tiefpunkt.“ Die Aussage ist derzeit politisch aktuell, zum Leidwesen von Armin Laschet. In ...