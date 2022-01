Der Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat bleibt ohne gewählten Vorsitzenden. Der von der AfD-Fraktion vorgeschlagene Abgeordnete Martin Hess aus Baden-Württemberg verfehlte am Mittwoch in Berlin erneut die absolute Mehrheit. Gegen den 50-jährigen Polizeihauptkommissar votierten in geheimer...