Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich nun doch für Corona-Impfungen für alle Kinder über zwölf Jahren aus. Bisher galt die Empfehlung nur für Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen. Doch selbst ohne Empfehlung haben sich bereits fast ein Viertel der Eltern mit Kindern in diesem Alter dafür entschieden, den Nachwuchs impfen zu lassen. Ob die Quote weiter steigt, hängt auch davon ab, ob das Vertrauen in die Stiko in den verga...