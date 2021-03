Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für die kommenden Wochen vor Infek­tionszahlen „wie im Winter“ gewarnt. „Wir laufen Gefahr, dass das Gesundheitssystem im April an seine Grenzen kommt“, sagte er am Freitag in Berlin. Es gehe nun darum, dass die zwischen Bund und Ländern ver...