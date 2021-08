Es ist ein besonders tragisches Stück Weltgeschichte, das sich in Afghanistan in diesen Tagen abspielt. Es ist eine Katastrophe für die Menschen dort – und viele, die die mühsam erkämpften Freiheiten in den vergangenen 20 Jahren für sich genutzt haben, werden dies mit dem Leben bezahlen müssen. Und es ist eine Kapitulation, nicht nur der afghanischen Armee, deren Weigerung, ihr Blut für eine korrupte Regierung und eine ungewisse Zukunft ...