Was gaben doch diese langhaarigen Latzhosenträger und feministischen Strick-Parlamentarier für ein wunderbares Feindbild ab. Der Altmännerklüngel in den westdeutschen Parlamenten wusste nicht, ob er lachen oder sich übergeben sollte, als die Grünen in den Hallen der Volksvertreter erschienen. ...