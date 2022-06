Lutscher in Plastikverpackung: Hersteller und Händler müssen laut Gesetz dafür sorgen, dass Verpackungsmüll entsorgt und nach Möglichkeit recycelt wird. Mit einer Gesetzesverschärfung, die zum 1. Juli in Kraft tritt, will man gegen Trittbrettfahrer vorgehen, die das System nutzen, ohne dafür zu bezahlen. © Foto: Rolf Vennenbernd