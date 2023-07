In einem Weltkrieg gäbe es keine Sieger. „Man kann es nicht als Sieg ansehen, wenn atomarer Winter ausgebrochen ist, Millionenstädte in Ruinen liegen.“ Dmitrij Medwedew warnte unlängst in einem Artikel für die Zeitung Rossijskaja Gaseta vor dem Atomkrieg, mit durchaus vernünftigen Worten. A...