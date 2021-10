Am Montag wurde amtlich, worüber innerhalb der AfD schon länger spekuliert wurde: Jörg Meuthen tritt auf dem Parteitag in Wiesbaden im Dezember nicht erneut für den Posten des Bundessprechers an. Er habe diese Entscheidung nach vielen intensiven Gesprächen getroffen, schrieb er in einer Mail an...