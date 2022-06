Am Ende des Zweiten Weltkrieges sind 14 Millionen Deutsche auf der Flucht. Die näherkommende Front zwingt sie, ihre Heimat in Ostpreußen, Pommern oder Schlesien zu verlassen. Über Generationen waren ihre Familien dort zu Hause. Einer der Flüchtlinge ist ein neunjähriger Junge. Er wird in Wedel ...