Prozess gegen IS-Rückkehrerin in München

Zehn Jahre Haft: Mit dem Urteil im Fall der IS-Rückkehrerin Jennifer W. in München waren am Ende alle Beteiligten zufrieden. Der Fall, bei dem ein Kind im Irak verdurstete, wirft ein Schlaglicht auf den Völkermord und die Versklavung der Jesiden durch den IS.