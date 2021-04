Die Gruppe S. soll Mordanschläge in zehn Bundesländern geplant haben. Laut Anklage wollten sie Muslime und Politiker treffen. Zwölf Männer stehen von Dienstag an in Stuttgart-Stammheim wegen Mitgliedschaft und Unterstützung vor Gericht. Sieben der mutmaßlichen Rechtsterroristen sollen auch gegen das Waffenrecht verstoßen haben.