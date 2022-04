Man hatte sich in Europa darauf eingestellt, dass Emmanuel Macron bei der Wahl am Sonntag als Favorit in die Stichwahl in zwei Wochen gehen würde. So kam es auch. Dennoch ist nach dem Ergebnis der ersten Runde unkalkulierbar, wer künftig tatsächlich im Elysée-Palast das Zepter in der Hand hält....