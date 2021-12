Gründe, um Trübsal zu blasen und dem Pessimismus zu frönen, gibt es seit nun fast zwei Jahren Pandemie schier unzählige. Derzeit sinkt zwar die Zahl der Corona-Neuinfektionen, doch Omikron steht schon vor der Tür. Dazu aktuell die Krise an der russisch-ukrainischen Grenze, die, wenn man so will...