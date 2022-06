Es geht um etwa 24 Milliarden Euro Direkthilfen und noch einmal 12 Milliarden in Kreditform aus dem Corona-Hilfsfonds der Europäischen Union. Keine Geringere als die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überbrachte am Donnerstag in Warschau die Botschaft an die polnische Regierung, dass...