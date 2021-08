Wie geht Deutschland in den Corona-Herbst? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einem Schreiben an die Länderchefs die Pläne der Bundesregierung vorgestellt. Diskutiert und beschlossen werden sollen die Maßnahmen bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am kommenden Dienstag. Ein Überblick über die wichtigsten Überlegungen.

Droht erneut ein Lockdown? Zumindest nicht so, wie ihn Deutschland von Herbst bis Frühjahr...