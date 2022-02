Wer als Vollzeitkraft in der Altenpflege tätig ist, bekommt einen Pandemie-Bonus von bis zu 550 Euro. So steht es in einem Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Umsetzung des von der Ampel-Koalition beschlossenen Pflegebonus. Dafür will die Koalition eine Milliard...