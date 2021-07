Ein halbes Jahr ist es am Sonntag her, dass sich das Militär in Myanmar abermals an die Macht geputscht hat. Sechs Monate nach dieser jüngsten Zäsur in der Geschichte des südostasiatischen Landes leben die 54 Millionen Einwohner unter einer verschärften Repression des Regimes um Putschführer General Min Aung Hlaing (65). Allein 98 Journalisten wurden seit dem 1. Februar mindestens temporär festgenommen, nach unterschiedlichen Quellen 43 od...