Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht derzeit in großen Interviews Bilanz. Dabei räumte sie vor einigen Tagen auch in Sachen Corona Versäumnisse ein: Konkret bezog sie sich auf ein ungenügendes Testregime in den Alten- und Pflegeheimen zu Weihnachten vergangenen Jahres. „Das war d...