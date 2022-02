Am chinesischen Neujahrstag zeigt sich der Liangma-Fluss, nördlich des Pekinger Diplomatenviertels, von seiner schönsten Seite: Angler warten in der Februarsonne geduldig auf ihren Fang, Jogger sind in gemächlichem Tempo an der neugemachten Uferpromenade unterwegs, und ein Ur-Pekinger hat sich tr...