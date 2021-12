Deutschland hat eine neue Regierung: Die Koalition aus SPD, Grüne und FDP hat heute, am 7. Dezember 2021 den Koalitionsvertrag unterzeichnet

Anfang der Woche hat Olaf Scholz die letzten Minister in seinem Kabinett vorgestellt – darunter Karl Lauterbach als Gesundheitsminister

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampel-Parteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Die SPD war als Sieger der Wahl hervorgegangen.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte: „Das soll ein Morgen sein, bei dem wir aufbrechen zu einer neuen Regierung.“ Die Verhandlungsergebnisse der letzten Wochen machten Fortschritt möglich. Der Kampf gegen die Corona-Krise werde zunächst die ganze Kraft der neuen Koalition erfordern.

Olaf Scholz: Wann wird er Bundeskanzler?

Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Dienstag wird Olaf Scholz am Mittwoch, 8. Dezember dann zum Kanzler gewählt. Das wird im Bundestag passieren - dort braucht er die sogenannte Kanzlermehrheit. Er muss also die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei der Kanzlerwahl gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten.

Kanzlerwahl am 08.12.21 – so läuft sie für Scholz ab

Es müssen bei der Kanzlerwahl demnach 368 Abgeordnete für Scholz stimmen; das Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP kommt gemeinsam auf 416 Sitze im Bundestag. Die Kanzlerwahl findet geheim statt.

Danach wird Scholz im Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Kanzler ernannt. Vereidigt würde Scholz vor den Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Auf Vorschlag des Kanzlers werden auch die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt.

Designierter Bundeskanzler Scholz: Was heißt das?

Bisher war immer vom „designierten“ Bundeskanzler Scholz die Rede. Das bedeutet, dass er der von den Parteien der neuen Regierung Auserwählte für das Amt ist. Das Wort kommt aus dem lateinischen und bedeutet: Für ein Amt im Voraus bestimmt. Synonyme für designiert sind ausgesucht, auserwählt, bestimmt.

Wahl zum Kanzler: Könnte Scholz auch nicht gewählt werden?

Ja, das ist theoretisch möglich – ist aber bisher noch nie eingetreten. Bislang wurde noch jeder Kanzler in der ersten Wahlphase gewählt. Sollte Scholz allerdings nicht die notwendigen Stimmen auf sich vereinigen, müssten Vorschläge für Kanzlerkandidaten aus dem Bundestag kommen. Vorgeschlagen werden können dabei nur Kandidaten, die Unterschriften von einem Viertel aller Abgeordneten haben. Für die zweite Wahlphase hat das Parlament zwei Wochen Zeit.

Ist auch diese Phase nicht erfolgreich, wird erneut gewählt. Der Bundespräsident kann in dieser dritten Wahlphase denjenigen zum Kanzler ernennen, der eine relative Mehrheit der Stimmen bekommt, also mehr als jeder Mitbewerber. Alternativ kann er bei einer solchen Mehrheit aber auch entscheiden, den Bundestag aufzulösen. Dann muss innerhalb von 60 Tagen erneut gewählt werden.