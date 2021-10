Der, um den sich an diesem Tag alles dreht, fehlt. Sebastian Kurz, der wegen Korruptionsvorwürfen am Samstag als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten war, ist nicht zur Sitzung des Nationalrates gekommen. Wo er steckt, bleibt offen in diesen politischen Chaos-Tagen von Wien. Angesichts v...