Das Gelände der PCK-Raffinerie in Schwedt in der Uckermark: Der russische Energiekonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen Großteil der Erdölraffinerie übernommen. Sie verarbeitet nach eigenen Angaben jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl und gehört damit zu den größten Verarbeitungsstandorten in Deutschland. © Foto: Patrick Pleul/dpa