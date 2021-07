Erstmals sind in Deutschland mehr als 40 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Die Quote stieg am Donnerstag auf 40,8 Prozent, berichtete das Robert-Koch-Institut (RK). 47,8 Millionen Menschen oder 57,6 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. 33,9 Milli...