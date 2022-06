Deutschland soll, so will es der SPD-Vorsitzende Lars Klinglbeil, auch militärische Führungsmacht werden. Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 bei der Fahrt durch ein Flussbett auf dem Truppenübungsplatz Munster. In Munster ist Klingbeil übrigens aufgewachsen. © Foto: Bundeswehr/Mediendatenbank;Katharina Winkler / dpa