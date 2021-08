Für Sparer gibt es derzeit ständig neue Hiobsbotschaften. Immer mehr Banken verlangen Negativzinsen, weil die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer Politik des billigen Geldes festhält. Gleichzeitig steigt die Inflation so stark wie schon lange nicht mehr, im Juli im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent. Viele Guthaben auf Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten verlieren real zunehmend an Wert – und es sieht nicht so aus, als würde sich das schnell ...