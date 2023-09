Nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart soll das geplante nächste Treffen dieser Art nicht stattfinden. Wie die Stadt Stuttgart am Mittwochabend mitteilte, habe man den Mietvertrag für die Versammlungshalle mit dem Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung „im gegenseitigen Einvernehmen“ aufgehoben. Eigentlich hätten am Samstag in Zuffenhausen Mitglieder von Eritrea-Vereinen zusammenkommen wollen. Der Druck auf die Stadt war nach den Krawallen am Wochenende gewachsen. Oppositionsparteien hatten gefordert, ein Verbot der Veranstaltung zu prüfen.