Eines vorweg: Niemand muss in Deutschland gegenwärtig Angst vor russischen Atomraketen haben. Das nukleare Säbelrasseln in Moskau dient vor allem dazu, westliche Bevölkerungen einzuschüchtern . Auch, damit diese vor allzu scharfen Sanktionen gegen Russland zurückschrecken. Putins Ankündigung, seine Atomstreitkräfte in Bereitschaft zu setzen, war nicht mehr als ein Bluff – der seine Wirkung in Deutschland allerdings nicht verfehlte.