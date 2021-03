In der Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr gerät Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zunehmend unter Druck. Nach einer zweiten Befragung der Ministerin im Verteidigungsausschuss des Bundestags sahen Oppositionsvertreter am Mittwoch noch viele off...