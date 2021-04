Die Gelegenheit ist günstig. Sie ist sogar bislang einmalig: Erstmals in der Geschichte der Republik tritt nämlich bei der Wahl im September keine amtierende Bundeskanzlerin (und kein amtierender Bundeskanzler) an. Wann also, wenn nicht jetzt, könnte eine Begrenzung der Amtszeit an der Regierungs...