Wenige Monate vor der OB-Wahl in Tübingen bietet sich Amtsinhaber Boris Palmer selbst als Gast für eine Grillparty an. In einem Beitrag auf seinem Youtube-Kanal (mit derzeit freilich lediglich 20 Abonnenten) ist ein Film zu sehen, in dem Grillgut auf einerverkohlt. Ein Gast fragt nach einem Flammen-Malheur auf dem Grillrost ratlos: „Was machen wir jetzt?“. In der nächsten Einstellung fährt Palmer auf einem dampfenden Grill ins Bild und sagt: „Grill den OB.“ Mit der Aktion wirbt er darum, ab dem 8. August zu Grillpartys eingeladen zu werden.