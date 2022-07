Seit den frühen Morgenstunden waren hunderte Bundespolizisten und Beamte aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen im Einsatz, wie die Polizei in Osnabrück am Dienstag mitteilte. Demnach gab es „zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen“. Der Schlag gegen mutmaßliche Schleuserkriminalität ist Teil einer internationalen Razzia in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien.

Koordiniert wird der Einsatz laut Polizeibericht von Eurojust, der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit, sowie der EU-Polizeibehörde Europol. Ein erstes Zwischenfazit wurde für den weiteren Tagesverlauf angekündigt.

Schleuser-Fälle aus der Region