2020 gab es noch einen Rückgang, 2021 waren es dann aber 5500 Geburten mehr: 113 500 Kinder kamen im vergangenen zweiten „Corona-Jahr“ in Baden-Württemberg lebend auf die Welt. Das meldete das Statistische Landesamt in Stuttgart am Donnerstag. Das sind zwar immer noch deutlich weniger als in d...