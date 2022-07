Die Zufahrt zu einer der derzeit spannendsten Versuchsanlagen Deutschlands kann man leicht verfehlen. An der Grenze zwischen Industrie- und Wohngebiet in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) führt eine kleine Straße zu einer Versuchsanlage, die so unscheinbar ist, dass sogar schon mal Gegner von Erdbohrunge...