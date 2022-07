Sie war Deutschlands erste Polizistin: 1903 trat Henriette Arendt in Stuttgart ihren Dienst an. Sie galt als kompetent, tatkräftig und ideenreich – bis sie sich mit ihrer öffentlichen Kritik an der Kinderfürsorge Feinde schaffte und weggemobbt wurde. Am 22. August 1922 starb die streitbare Frau...