Die Deutsche Bahn (DB) weitet zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember ihr Fernverkehrsangebot in Baden-Württemberg aus. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Für Bahnkunden bedeutet das neue Direktverbindungen und auch auf Ausflugs- und Urlaubsstrecken tut sich etwas. Nicht immer sind die neuen Ve...