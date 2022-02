Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Efringen-Kirchen im Kreis Lörrach ist am Montag ein 39-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt worden. Ein Autofahrer, so die bisherigen Ermittlungen, hat Gas gegeben und den Beamten frontal gerammt. Der Polizist wurde auf die Motorhaube und dann auf die...