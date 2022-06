Der Gründer der sogenannten Querdenker-Bewegung, Michael Ballweg, bleibt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche sei in Vollzug gesetzt worden, teilte die Polizei in Stuttgart mit. Es habe konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Festgeno...