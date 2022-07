Die Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof wirkt sich weiter massiv auf den Zugverkehr aus. Noch immer werden die meisten Züge umgeleitet, auch Ausfälle sind möglich. Inzwischen halten einige Regionalzüge und S-Bahnen wieder am Hauptbahnhof. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend über Twitter mit (Stand: 17:57 Uhr).

Wegen der Störung wurde der Hauptbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt seit Samstagvormittag umfahren. S-Bahnen pendelten bis in die Vororte, ICE- und IC-Züge hielten statt in Stuttgart zum Beispiel in Esslingen oder begannen beziehungsweise endeten in Heidelberg oder Mannheim.

Störung am Stuttgarter Hauptbahnhof: Umleitungen und Ausfälle

voraussichtlich bis Sonntag, 10.7. nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof. Genauere Informationen gibt es noch nicht. Hier alle Umleitungen im Überblick: Auf bahn.de/aktuell informiert die Deutsche Bahn über aktuelle Umleitungen im Fernverkehr. Demnach halten die Fernzügenicht am Stuttgarter Hauptbahnhof. Genauere Informationen gibt es noch nicht. Hier alle Umleitungen im Überblick: