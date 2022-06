Vor Beginn der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag und Freitag in Berlin spricht sich Baden-Württembergs Ministerin Theresa Schopper (Grüne) gegen Schulschließungen als Corona-Maßnahme aus: „Wenn das Gesundheitssystem nicht aufgrund einer neuen Variante in die Gefahr der Überlastung k...